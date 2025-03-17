Глава оппозиционной партии «S.O.S Румыния» Диана Шошоакэ направила письмо российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает РИА Новости.

Политик заявила также о давлении Североатлантического альянса и Евросоюза. Она призвала президента РФ не принимать во внимание враждебные жесты нелегитимного руководства Румынии под эгидой НАТО и ЕС.

Шошоакэ отметила, что ее дважды незаконно отстранили от участия в выборах в Румынии. Отмечается, что ЕС и НАТО навязывают Румынии участие в конфликте.

Ранее Конституционный суд Румынии подтвердил отказ в регистрации Кэлина Джеорджеску кандидатом на предстоящих президентских выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

