Шошоакэ написала письмо Путину о давлении НАТО и Евросоюза
Глава оппозиционной партии «S.O.S Румыния» Диана Шошоакэ направила письмо российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает РИА Новости.
Политик заявила также о давлении Североатлантического альянса и Евросоюза. Она призвала президента РФ не принимать во внимание враждебные жесты нелегитимного руководства Румынии под эгидой НАТО и ЕС.
Шошоакэ отметила, что ее дважды незаконно отстранили от участия в выборах в Румынии. Отмечается, что ЕС и НАТО навязывают Румынии участие в конфликте.
Ранее Конституционный суд Румынии подтвердил отказ в регистрации Кэлина Джеорджеску кандидатом на предстоящих президентских выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru