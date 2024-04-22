Шольц считает, что эпохе ископаемого топлива придет конец

Завершается эпоха использования ископаемого топлива, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца.

«Для всех нас это означает изменение промышленных процессов», — заявил он. Глава правительства ФРГ также поблагодарил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре за обеспечение газом Германию после разрыва торговых связей с Россией, в том числе и за разработку новых месторождений.

Ранее в ООН призвали отказаться от вложений в ископаемые виды топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

