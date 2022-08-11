Шольц признался, скучает ли он по Меркель
Канцлер Федеративной Республики Германии Олаф Шольц признался, что с удовольствием разговаривает по телефону со своей предшественницей на государственном посту Ангелой Меркель. Об этом он рассказал на своей первой большой встрече с представителями средств массовой информации в роли канцлера.
При этом, по словам Шольца, и на своём посту он работает «с удовольствием», несмотря на нынешние проблемы. Так глава правительства ФРГ ответил на вопрос, не скучает ли он по Меркель на фоне большого количества кризисов в стране.
Ангела Меркель покинула должность канцлера в декабре 2021 года. Она возглавляла правительство Германии 16 лет и 16 дней, и стала третьей по продолжительности правления в истории страны после рейхсканцлера Отто фон Бисмарка (19 лет) и Гельмута Коля (16 лет и 26 дней).
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