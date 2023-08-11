«Шальная мысль»: Лукашенко задумался о производстве самолетов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность производства в стране гражданских самолетов. Слова политика приводит БЕЛТА.

Белорусский лидер назвал перенос Минского завода гражданской авиации на территорию аэропорта новой вехой в жизни предприятия.

«У меня такая шальная мысль (если я успею это начать при своей президентской жизни) - если нам удастся развернуться и производить свой летательный аппарат, я буду счастлив», - сказал Лукашенко.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Россия разрабатывает самолет вертикального взлета.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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