«Шальная мысль»: Лукашенко задумался о производстве самолетов в Белоруссии
11 августа 202312:31
Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность производства в стране гражданских самолетов. Слова политика приводит БЕЛТА.
Белорусский лидер назвал перенос Минского завода гражданской авиации на территорию аэропорта новой вехой в жизни предприятия.
«У меня такая шальная мысль (если я успею это начать при своей президентской жизни) - если нам удастся развернуться и производить свой летательный аппарат, я буду счастлив», - сказал Лукашенко.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Россия разрабатывает самолет вертикального взлета.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru