Минская версия съезда КПСС. Лукашенко запретил «переворачивать» Белоруссию

Первый день работы народного собрания открыло выступление президента Белоруссии. Александр Лукашенко назвал условия своего ухода с президентского поста и анонсировал «радикальные» изменения в конституции страны. «Не переворачивать страну» - вот главное условие Лукашенко.

«Главное мое условие исхода из власти - в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение. Второе условие - если сложится так, что к власти придут не те и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос сторонников нынешнего президента упасть не может», - заявил Лукашенко.

Нынешнее Всебелорусское собрание, седьмое в истории страны, должно сформулировать предложения по конституционной реформе. Говоря о подготовке проекта новой конституции, Александр Лукашенко сообщил, что эта работа продлится в течение всего года, а референдум по ней состоится в 2022 году. По словам белорусского президента, проект новой конституции предполагает радикальное перераспределение полномочий, в том числе между президентом и парламентом. Кстати, сам он по новой конституции работать на высшем государственном посту не собирается – об этом Лукашенко заявлял еще в ноябре.



К проведению конституционной реформы Лукашенко вплотную приступил после массовых протестов, которые вспыхнули в Белоруссии 9 августа, когда под вопрос были поставлены итоги президентских выборов. Оппозиция заявила о фальсификации результатов голосования, согласно которым Лукашенко получил 80%, а его соперница Светлана Тихановская – 10%. Протесты сопровождались столкновениями с силовиками и массовыми задержаниями. В дальнейшем Лукашенко заявил, что конституционное будущее страны определит сам народ на Всебелорусском собрании.

Состав участников Всебелорусского народного собрания напоминает списочный состав делегатов съезда КПСС времен расцвета застоя. Большинство из почти двух с половиной тысяч участников – депутаты райсоветов и члены провластных организаций, например Белорусского республиканского союза молодежи. Больше всего на «вече» руководителей и работников предприятий – более 30%. Представительство частного бизнеса оценивается РБК в 2,7%, тогда как представители силовых структур составляют более 4% от общего числа делегатов белорусского «вече».

Лица делегатов во время выступления Александра Лукашенко старательно отражали историческую важность момента.

