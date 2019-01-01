Северная Македония вступает в НАТО

Дональд Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО, передает «Интерфакс».

На своем саммите в Брюсселе 11-12 июля 2018 года НАТО пригласила Македонию вступить в организацию. 11 января 2019 года состоялось решающее голосование депутатов парламента Республики Македонии по изменению названия страны. 81 депутат из 120 поддержал соответствующие поправки в конституцию. 6 февраля в Брюсселе был подписан протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. 12 февраля соглашение о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония официально вступило в силу.

