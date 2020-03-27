Северная Македония стала 30-м членом НАТО

Северная Македония (бывшая югославская республика Македония) официально присоединилась к НАТО. О её вступлении в северо-атлантический альянс объявил госсекретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Помпео.

Ивашов: Россию ослабляют на Балканах принятием Македонии в НАТО

Его заявление размещено на сайте Государственного департамента. Как говорится в публикации, Вашингтон, выполняющий функции депозитария договора, получил документ о вступлении Северной Македонии в НАТО.

Балканская республика стала 30 участником альянса.

Флаг Северной Македонии впервые будет поднят над штаб-квартирой НАТО 30 марта. В конце прошлого года США ратифицировали протокол о вступлении республики в альянс, передает ТАСС.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: facebook.com/pg/SPendarovski
ТЕГИ:МакедонияНАТОСША