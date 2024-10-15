Северная Корея подорвала участки двух межкорейских дорог

КНДР частично подорвала две межкорейские дороги со своей стороны границы, севернее военной демаркационной линии. Об этом пишет Yonhap, ссылаясь на Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.

«Северная Корея сегодня около полудня подорвала участки соединяющих Южную и Северную Корею восточной и западной автомобильных дорог», — заявили в ведомстве.

Военные Республики Корея усилили наблюдение и готовность, пишет 360.ru.

Ранее стало известно, что Северная Корея намерена блокировать и прервать все автомобильные и железные дороги, соединяющие территорию КНДР с Южной Кореей, и провести фортификацию оборонительных сооружений.

