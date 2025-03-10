Сеул сообщил о запуске КНДР нескольких баллистических ракет

Северная Корея запустила несколько баллистических ракет. Об этом заявили в Объединенном командовании начальников штабов Южной Кореи.

Пуск зафиксировали около 13:50 (07:50 мск). По данным южнокорейских военных, КНДР запустила несколько неопознанных баллистических ракет «в западном направлении с территории внутренней части провинции Хванхэ».

Южная Корея усилила наблюдение и контроль, военные республики поддерживают полную боевую готовность и сотрудничают с вооруженными силами США.

Ранее Северная Корея провела испытания стратегической крылатой управляемой ракеты «море - земля», пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Баллистическая РакетаЮжная КореяКНДР

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