Сенаторы США внесли резолюцию в отношении бизнесмена Евгения Пригожина
Представители Демократической и Республиканской партий США представили в Сенате проект резолюции о введении санкций в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина. Как пишет РИА ФАН, американские сенаторы считают, что Пригожин представляет из себя угрозу национальной безопасности США.
В числе причин, перечисленных в резолюции, представленной конгрессменами, то, что Пригожин является «покровителем и спонсором» ЧВК Вагнера и Агентства интернет-исследований, которое, по мнению американцев, осуществляет операции онлайн-влияния. Полный текст резолюции на русском языке доступен на сайте РИА ФАН.
В связи с этим в своей резолюции сенаторы призывают осудить деятельность Евгения Пригожина и связанных с ним лиц, как «создающую угрозу демократическим ценностям и безопасности Соединенных Штатов, их союзников и партнеров». Кроме того, в документе содержится предложение к странами ЕС ввести дополнительные санкции против российского бизнесмена .
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