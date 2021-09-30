Сенат США утвердил временный бюджет на 2022 год
Сенат США одобрил временный бюджет США на 2022 финансовый год, чтобы избежать прекращения финансирования госучреждений с 1 октября. Об этом пишет издание The Hill.
Отмечается, что за утверждение документа проголосовали 65 человек, еще 35 сенаторов высказались против. Временный бюджет будет работать до 3 декабря 2021 года.
Временный бюджет должен также пройти согласование в Палате представителей. Если конгрессмены одобрят его, то последним этапом станет подписание документа президентом США Джо Байденом.
Если же проект не будет утвержден всеми тремя инстанциями, произойдет шатдаун - прекращение финансовой поддержки всех муниципальных организаций и ведомств. Документ необходимо принять до 00:00 пятницы 1 октября.
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