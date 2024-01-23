Сенат США: договоренности по границе и помощи Украине пока нет

Демократы и республиканцы в Сенате США не смогли достичь договоренности по границе и помощи Киеву, сообщает газета The Hill со ссылкой на лидера демократического большинства в верхней палате Конгресса Чака Шумера.

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«Мы по-прежнему надеемся, но эта сделка, безусловно, еще не достигнута», — сказал он.

Как отметил законодатель, по ряду вопросов согласия пока нет, консультации по вопросу границы не завершены.

Ранее конгрессвумен Тейлор-Грин заявила, что США хотят продолжить конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Flickr // Sebastian Vital
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