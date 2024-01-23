Сенат США: договоренности по границе и помощи Украине пока нет
23 января 202406:02
Демократы и республиканцы в Сенате США не смогли достичь договоренности по границе и помощи Киеву, сообщает газета The Hill со ссылкой на лидера демократического большинства в верхней палате Конгресса Чака Шумера.
«Мы по-прежнему надеемся, но эта сделка, безусловно, еще не достигнута», — сказал он.
Как отметил законодатель, по ряду вопросов согласия пока нет, консультации по вопросу границы не завершены.
Ранее конгрессвумен Тейлор-Грин заявила, что США хотят продолжить конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru