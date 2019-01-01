Обратный билет у семьи Виктора Бута пока куплен на 28 октября, однако его жена допускает, что они могут остаться в Америке дольше, при позволении миграционных служб страны, передает RT.

Супругa Бутa тaкже вырaзилa опaсения по поводу провокaций со стороны aмерикaнских влaстей и понaдеялaсь, что по прилету ее с дочерью встретят российские дипломaты.

Напомним, Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году. Позднее его переправили в США, где присяжные признали его виновным в «подготовке убийства граждан США» через продажу оружия колумбийским повстанцам.

