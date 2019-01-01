Семья навестит Виктора Бута в американской тюрьме в начале осени
Жена и дочь российского предпринимателя Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме, прилетит в Соединенные Штаты 8 сентября. Об этом супруга заключенного Алла Бут рассказала «Известиям».
По ее словам, она не видела мужа уже семь лет. По американским правилам, приехав в Штаты, она сможет встречаться с ним раз в неделю по выходным с 9 до 14 часов. Алла Бут выразила надежду, что российские дипломаты помогут договориться о большем количестве свиданий с супругом.
Обратный билет у семьи Виктора Бута пока куплен на 28 октября, однако его жена допускает, что они могут остаться в Америке дольше, при позволении миграционных служб страны, передает RT.
Супругa Бутa тaкже вырaзилa опaсения по поводу провокaций со стороны aмерикaнских влaстей и понaдеялaсь, что по прилету ее с дочерью встретят российские дипломaты.
Напомним, Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году. Позднее его переправили в США, где присяжные признали его виновным в «подготовке убийства граждан США» через продажу оружия колумбийским повстанцам.
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