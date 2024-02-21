Секретная служба США объявила в розыск российского хакера Флинта

Строганова заподозрили в преступном сговоре с целью взлома компьютерных сетей для хищения персональной и корпоративной информации. Утверждается, что хакер совершал правонарушения с 2007 по 2017 годы.

По данным властей США, россиянин курировал сеть продавцов данных. Деятельность группы нанесла финансовым институтам ущерб в размере $35 миллионов.

Флинту грозит до 30 лет тюрьмы со штрафом в размере $1 миллиона.

Министерство Финансов США 23 января включило гражданина РФ Александра Ермакова в санкционный список по кибербезопасности. Ведомство утверждает, что россиянин сыграл ключевую роль во взломе баз данных крупнейшей медицинской страховой компании Mediban, сообщает «Радиоточка НСН».

