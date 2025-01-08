Сейсмологи зарегистрировали 515 афтершоков после землетрясения в Тибете

Более 500 афтершоков зарегистрировали после землетрясения в Тибетском автономном районе Китая. Об этом сообщили в сейсмологическом центре страны.

«По состоянию на 8.00 (3.00 мск) 8 января в общей сложности зафиксировано 515 афтершоков, в том числе 488 афтершоков магнитудой ниже 3,0, 27 афтершоков магнитудой 3,0 и выше», — приводит заявление организации РИА Новости.

Сейсмологи уточнили, что магнитуда 24 афтершоков составила 3,0-3,9, еще трех — от 4,0 до 4,9. Наибольший афтершок магнитудой 4,4 произошел почти в 18 километрах от эпицентра основного толчка.

Накануне в уезде Тингри округа Шигадзе в Тибетском автономном районе произошло землетрясение магнитудой 6,8. В результате погибли 126 человек, 188 пострадали, пишет Ura.ru.

