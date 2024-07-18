Сейм Литвы одобрил выход из Конвенции по кассетным боеприпасам

Сейм Литвы поддержал декрет президента республики Гитанаса Науседы о денонсации Конвенции по кассетным боеприпасам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение литовского парламента.

За документ проголосовали 103 депутата, один выступил против, трое воздержались.

Литва присоединилась к конвенции в 2011 году. После выхода из соглашения страна сможет приобретать, накапливать, применять в случае необходимости кассетные боеприпасы. По данным минобороны республики, кассетные боеприпасы — эффективное средство ведения боя, и литовская армия должна использовать его.

Ранее парламент Литвы одобрил законопроект о призыве юношей на срочную службу в армии сразу после общеобразовательной школы, напоминает «Свободная пресса».

