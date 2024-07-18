Сейм Литвы одобрил выход из Конвенции по кассетным боеприпасам
Сейм Литвы поддержал декрет президента республики Гитанаса Науседы о денонсации Конвенции по кассетным боеприпасам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение литовского парламента.
За документ проголосовали 103 депутата, один выступил против, трое воздержались.
Литва присоединилась к конвенции в 2011 году. После выхода из соглашения страна сможет приобретать, накапливать, применять в случае необходимости кассетные боеприпасы. По данным минобороны республики, кассетные боеприпасы — эффективное средство ведения боя, и литовская армия должна использовать его.
Ранее парламент Литвы одобрил законопроект о призыве юношей на срочную службу в армии сразу после общеобразовательной школы, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru