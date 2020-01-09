СБУ заявила о «предотвращении» убийства экс-разведчика Россией
В Службе безопасности Украины (СБУ) отчитались о предотвращении убийства в Харькове бывшего командира разведывательного подразделения украинской армии.
В пресс-службе СБУ заявили, что покушение якобы готовили российские спецслужбы. Для этой цели они якобы наняли жителя Харькова, который ранее проходил службу в украинской нацгвардии.
В ведомстве также заявили о том, что бывший нацгвардеец будто бы был завербован в ходе его краткосрочного визита в Россию. Осуществить убийство он намеревался с помощью самодельного взрывного устройства, которое якобы планировал заложить в доме жертвы.
В свою очередь глава СБУ Иван Баканов заявил, что предотвращение «покушения» свидетельствует о том, что украинские спецслужбы «эффективно противостоят» российским.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В США заявили, что украинский лайнер сбила иранская ракетная система
- СБУ заявила о «предотвращении» убийства экс-разведчика Россией
- Президент Абхазии пригрозил ввести режим ЧС из-за беспорядков
- СМИ: На горящем в Коми НПЗ прогремели два взрыва
- Лукашенко обвинил Москву в навязывании нефтяных цен выше мировых