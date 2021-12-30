Савченко: Украину ждут унижения в НАТО
Экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила об унизительных перспективах Киева в Североатлантическом альянсе, сообщает «РЕН ТВ».
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В эфире телеканала «Наш» она заявила, что была в Ираке и знает, как работает система коалиционных войск и как работает Североатлантический альянс. «Если мы пойдем в НАТО, то украинские летчики будут подметать аэродром и собирать бычки, а американские летчики будут летать на наших аэродромах», — сказала политик.
По ее словам, вступление в НАТО не даст стране ничего, а если случится военный конфликт, российскую армию удастся остановить только на границе с Германией или Францией. Савченко отметила, то в таком случае членство в Североатлантическом альянсе бессмысленно.
В настоящее время отношения РФ и Запада осложняются из-за ситуации вокруг Украины. Запад беспокоит увеличение числа российских войск у границ с Украиной, российские власти, в свою очередь, выражают тревогу о продвижении НАТО на восток.
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