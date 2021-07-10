Саудовская Аравия разрешила применение вакцины от коронавируса Moderna

Саудовская Аравия одобрила использование в стране вакцины против коронавирусной инфекции производства американской компании Moderna. Соответствующее заявление опубликовано на сайте государственного Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Отмечается, что препарат Moderna может импортироваться в Саудовскую Аравию и использоваться в медучреждениях страны «после получения всей необходимой документации и подтверждения надежности вакцины».

Американская вакцина стала уже четвертым одобренным властями Саудовской Аравии препаратом от COVID-19. Ранее в стране разрешили использование вакцин AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson.

