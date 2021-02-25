Саркисян получил предложение Пашиняна уволить начальника Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян получил предложение премьер-министра Никола Пашиняна уволить начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна, который потребовал отставки главы кабмина, передает ТАСС.

Саркисян этот документ еще не подписал.

Ранее в четверг Генштаб ВС Армении распространил заявление с требованием отставки премьера и правительства, предостерегая от применения силы против народа. Поводом к заявлению военных стало увольнение замначальника генштаба, который высмеял слова Пашиняна об «Искандерах».

В ответ на это Пашинян заявил, что направил президенту Армении предложение освободить от должности начальника Генштаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал его отставки.

Он также заявил, что требование Генштаба ВС о его отставке является попыткой военного переворота в стране.

