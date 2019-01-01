В мире

Сара Сандерс уйдет в отставку в конце месяца

13 июня23:31

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в конце июня покинет свой пост.

Сандерс вернется в родной Арканзас, где, возможно, будет баллотироваться в губернаторы штаба, передает ТАСС.

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36-летняя Сара Элизабет Хакаби Сандерс является пресс-секретарем Белого дома с 21 июля 2017 года.

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