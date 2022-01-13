Самым распространенным мужским именем в Брюсселе стало имя Мохамед

Имя Мохамед признано самым распространенным среди мужского населения Брюсселя в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные отчета статистического агентства Бельгии Statbel.

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Отмечается, что в столице страны зарегистрировано 13 595 жителей с именем Мохамед. В 2020 году это имя стало десятым в списке самых популярных имен среди родившихся в Бельгии мальчиков.

На втором месте рейтинга наиболее распространенных имен — имя Жан (6 089 человек), на третьей строчке — Мохаммед (4 800 человек).

В Бельгии в целом самым популярным среди мужского населения стали имена Жан (65 886 человек), Марк (63 436) и Патрик (50 917).

Наиболее распространенными среди женских имен признаны Мария (116 317 человек), Мари (92 827), Мартин (40 550).

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЕвропаБрюссельБельгия
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