Самолёт с россиянами вылетел с острова Бали
Вывозной рейс SDM6296 с 382 пассажирами на борту отправлен из Денпасара на индонейзиском острове Бали в Санкт-Петербург и Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское консульство.
Россия прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами с 27 марта и теперь принимает только вывозные рейсы, грузовые, санитарные, почтовые и гуманитарные рейсы, транзитные рейсы с посадкой для дозаправки. Отмечалось, что за апрель из Индонезии в Россию вывезли около тысячи россиян.
Согласно графику рейсов, 4 мая планируется вывоз россиян из Германии, Таиланда, Таджикистана, США (Лос-Анджелес) и Вьетнама (Камрань), 5 мая — из Вьетнама (Камрань), Казахстана, Турции (Анталия), 6 мая из Китая (Шанхай) и Израиля, 7 мая из Японии.
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