Самолеты в воздушном пространстве Бельгии перенаправили в соседние страны
Все самолеты, находящиеся в воздушном пространстве Бельгии, перенаправляются в соседние страны из-за технического сбоя у диспетчерской службы Skeyes, сообщил представитель службы Курт Вервиллиген телеканалу RTL.
Он отметил, что самолеты перенаправили безопасно с использованием резервной системы. По данным телеканала, речь, вероятно, идет о сбое компьютерной системы Skeyes.
Причину сбоя пока не определили.
Ранее агентство Belga сообщило о закрытии воздушного пространства Бельгии из-за технического сбоя у диспетчерской службы, передает «Радиоточка НСН».
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