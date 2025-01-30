Самолеты в воздушном пространстве Бельгии перенаправили в соседние страны

Все самолеты, находящиеся в воздушном пространстве Бельгии, перенаправляются в соседние страны из-за технического сбоя у диспетчерской службы Skeyes, сообщил представитель службы Курт Вервиллиген телеканалу RTL.

Он отметил, что самолеты перенаправили безопасно с использованием резервной системы. По данным телеканала, речь, вероятно, идет о сбое компьютерной системы Skeyes.

Причину сбоя пока не определили.

Ранее агентство Belga сообщило о закрытии воздушного пространства Бельгии из-за технического сбоя у диспетчерской службы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
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