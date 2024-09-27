Самолет Дуды приземлился в Варшаве со второй попытки из-за авто
Авиалайнер президента Польши Анджея Дуды приземлился в аэропорту Варшавы со второй попытки, сообщает RMF FM.
Это произошло из-за автомобиля орнитолога. Его вызвали после того, как в аэропорту другой самолет столкнулся с птицей. Специалист по птицам выехал на автомобиле на взлетно-посадочную полосу. Из-за него пришлось задержать посадку президентского борта.
В итоге Boeing, на борту которого находился Дуда, совершил посадку без происшествий.
Ранее летевший из Ташкента в Красноярск самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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