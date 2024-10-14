Самолет Air India сел в Нью-Дели из-за угрозы безопасности
Самолет компании Air India, летевший из Мумбаи в Нью-Йорк, срочно перенаправили в Нью-Дели из-за «проблем с безопасностью». Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на представителя перевозчика.
«Рейс AI119 14 октября получил особое предупреждение о безопасности и в соответствии с указаниями правительственного комитета по регулированию безопасности был перенаправлен в Дели», — указали в авиакомпании.
Лайнер сел в аэропорту имени Индиры Ганди, всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали и разместили в терминале аэропорта Дели.
По данным СМИ, инцидент может быть связан с бомбой на борту самолета. Авиалайнер припарковали в изолированном месте аэропорта, служба безопасности проводит проверки на борту.
Ранее самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы во Владикавказ, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшей индикации неисправности одной из систем, пишет Ura.ru.
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