Саммит БРИКС пройдет в июле в Рио-де-Жанейро
16 февраля 202503:31
Саммит БРИКС состоится в Рио-де-Жанейро, сообщает пресс-служба правительства Бразилии.
Мероприятие состоится 6-7 июля. Рио-де-Жанейро будет приветствовать глав государств, входящих в объединение.
Председательство Бразилии в БРИКС началось 1 января 2025 года и продлится до конца года.
Ранее стало известно, что объединение 10 государств БРИКС не занимается сейчас созданием единой валюты, из-за которой президент США Дональд Трамп ранее пригрозил странам-участницам введением драконовских пошлин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru