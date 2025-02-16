Саммит БРИКС пройдет в июле в Рио-де-Жанейро

Саммит БРИКС состоится в Рио-де-Жанейро, сообщает пресс-служба правительства Бразилии.

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Мероприятие состоится 6-7 июля. Рио-де-Жанейро будет приветствовать глав государств, входящих в объединение.

Председательство Бразилии в БРИКС началось 1 января 2025 года и продлится до конца года.

Ранее стало известно, что объединение 10 государств БРИКС не занимается сейчас созданием единой валюты, из-за которой президент США Дональд Трамп ранее пригрозил странам-участницам введением драконовских пошлин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости/Михаил Клементьев
ТЕГИ:БразилияБрикс

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