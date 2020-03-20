«Сад памяти» появился в Таджикистане в честь погибших в Великой Отечественной войне

«Сад памяти», посвященный участникам Великой Отечественной войны, появился в Таджикистане. Международная акция прошла в пятницу в парке Победы города Худжанд, где 50 декоративных сосен стали живым памятником ветеранам. Ещё столько же саженцев высадили в посёлке Каратаг у мемориала воинам Великой Отечественной войны.

В общей сложности участие в акции в Таджикистане за один день приняли около ста человек, в том числе местные жители, «Волонтёры Победы», представители Россотрудничества, военнослужащие 201-й российской военной базы, генконсул России в Худжанде Андрей Варламов.

Таджикистан внёс большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В эту бывшую советскую республику эвакуировали людей из Ленинграда, Москвы, Минска. На фронты из Таджикистана было призвано 289 тысяч человек, 100 тысяч из которых не вернулись домой. 64 бойцам было присвоено звание Героя Советского Союза.

Международная акция «Сад Памяти» — инициатива общественного движения «Волонтёры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы. В ее рамках планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. Акцию поддержало большинство бывших союзных республик.















