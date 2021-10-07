Саакашвили в тюрьме страдает без матраса и телевизора

Михаилу Саакашвили в заключении не выдают матрас, а также не предоставляют телевизор, на что арестованный имеет право и чем пользуются другие подследственные. Об этом сообщил Адвокат бывшего президента Грузии Гиоргий Гелхаури, который посетил подзащитного в тюрьме городе Рустави в окрестностях Тбилиси.

По словам адвоката, тюремная администрация целенаправленно создает известному узнику проблемы, чтобы он чувствовал дискомфорт. Экс-президент Грузии, имеющий гражданство Украины тайно приехал на родину 29 сентября. Грузинские силовики задержали его 1 октября в Тбилиси, хотя сам он утверждал, что находится в Батуми.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам, суд уже вынес обвинительный приговор по двум из ним. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в свой адрес - сфальсифицированными. В тюрьме он объявил голодовку.

