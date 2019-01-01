Саакашвили попросил вернуть ему украинское гражданство
Политик Михаил Саакашвили написал письмо Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство, передает ТАСС.
В Facebook адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий разместил копию обращения экс-президента Грузии.
В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины. 26 июля 2017 года Петр Порошенко лишил экс-главу Одесской области гражданства Украины. 12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу. Ему запрещен въезд на Украину до 2021 года.
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