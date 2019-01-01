В мире

Саакашвили попросил вернуть ему украинское гражданство

22 мая21:22

Политик Михаил Саакашвили написал письмо Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство, передает ТАСС.

В Facebook адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий разместил копию обращения экс-президента Грузии.

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В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины. 26 июля 2017 года Петр Порошенко лишил экс-главу Одесской области гражданства Украины. 12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу. Ему запрещен въезд на Украину до 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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