Саакашвили попросил вернуть ему украинское гражданство

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины. 26 июля 2017 года Петр Порошенко лишил экс-главу Одесской области гражданства Украины. 12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу. Ему запрещен въезд на Украину до 2021 года.



