С оружейного склада МВД Молдавии украли более трех тысяч патронов

Со склада боеприпасов бригады спецназначения МВД Молдавии «Фулжер» похитили 3,2 тысячи патронов. Об этом заявил начальник Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану, пишет ТАСС.

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Пропажу обнаружили офицеры, которые занимались подготовкой к учениям, рассказал глава ведомства. По его словам, вместо патронов в ящиках были камни и песок.

Патроны произвели в 1985 году. Они хранились на складе со времен конфликта в Приднестровье. Начато расследование.

Министерство государственной безопасности Приднестровья 10 января сообщило о стрельбе на границе с Украиной. По данным Министерства госбезопасности, двух граждан республики переместили на территорию Украины, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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