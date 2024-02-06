С оружейного склада МВД Молдавии украли более трех тысяч патронов

Пропажу обнаружили офицеры, которые занимались подготовкой к учениям, рассказал глава ведомства. По его словам, вместо патронов в ящиках были камни и песок.

Патроны произвели в 1985 году. Они хранились на складе со времен конфликта в Приднестровье. Начато расследование.

Министерство государственной безопасности Приднестровья 10 января сообщило о стрельбе на границе с Украиной. По данным Министерства госбезопасности, двух граждан республики переместили на территорию Украины, отмечает «Радиоточка НСН».

