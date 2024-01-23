Минобороны Молдавии опровергло участие в учениях НАТО
Министерство обороны Молдавии заявило, что вооруженные силы страны не будут участвовать в учениях НАТО Steadfast Defender, пишет ТАСС.
«Наша страна не участвует в учениях НАТО», - сказала пресс-секретарь военного ведомства Алла Дьякону.
Она уточнила, что армия Молдавии намерена участвовать в учениях США и Европы в Африке. Маневры не имеют отношения к Steadfast Defender, сказала Дьякону.
Молдавия в мае примет крупнейшие учения Североатлантического альянса. Также маневры пройдут на территории Эстонии, Венгрии и Швеции.
Оппозиция Молдавии выступила против проведения учений в Молдавии, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru