Минобороны Молдавии опровергло участие в учениях НАТО

«Наша страна не участвует в учениях НАТО», - сказала пресс-секретарь военного ведомства Алла Дьякону.

Она уточнила, что армия Молдавии намерена участвовать в учениях США и Европы в Африке. Маневры не имеют отношения к Steadfast Defender, сказала Дьякону.

Молдавия в мае примет крупнейшие учения Североатлантического альянса. Также маневры пройдут на территории Эстонии, Венгрии и Швеции.

Оппозиция Молдавии выступила против проведения учений в Молдавии, напоминает «Радиоточка НСН».

