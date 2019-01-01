Руденя сосватал немцам «Волжское море»
В Берлине в Торговом представительстве РФ прошла презентация ряда комплексов, отражающих инвестиционную привлекательность Тверской области.
Губернатор региона Игорь Руденя отметил в качестве перспективного направления для бизнеса в регионе туризм. По его словам, привлекательным для немецких инвесторов может стать туристско-рекреационный кластер «Волжское море». Также глава Тверской области пригласил представителей немецкой стороны к участию в форуме «Реки России».
Добавим, выгодные условия для размещения своих производств на территории Тверской области уже оценили крупные немецкие инвесторы, которые работают в Верхневолжье. Это компании Schiedel, METRO Group, B.Brown, Otto Group и Direct Group, Globus.
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