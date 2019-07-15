Россияне смогут увидеть лунное затмение
Частичное лунное затмение в этот раз состоится в ночь с 16 на 17 июля по московскому времени. Его смогут увидеть практически все жители России, сообщают Известия.
Уточняется, что полутеневое затмение начнется в 21:43 по Москве. В тот момент Луна коснется земной полутени. Отмечается, что без специальных приспособлений оно будет плохо заметно, однако по мере приближения спутника к краю земной тени, потемнение станет более заметным.
Максимальная фаза лунного затмения наступит после полуночи. Тогда более половины диска Луны окажется в южной части земной тени.
Как уточняет Газета.ру, заметнее всего явление будет в Крыму, а также на Северном Кавказе. Однaко, если устaновится безоблaчнaя погодa, полюбовaться явлением смогут и жители российской столицы. Aстрономы советуют использовaть небольшой телескоп или бинокль. Тaкже недaлеко от Луны будет сиять Сaтурн, a зaпaднее можно будет увидеть Юпитер.
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