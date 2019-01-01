Россияне начали отказываться от Шри-Ланки после терактов





Россияне начали отказываться от поездок на Шри-Ланку после серии терактов. Как сообщает РИА Новости, Альянс туристических агентств сообщил об аннулировании первых заявок на отдых. В то же время, новых заявок на туры в эту страну сейчас практически нет из-за начала сезона дождей.

Ранее МИД РФ рекомендовал гражданам России пока отказаться от поездок на Шри-Ланку. Между тем, иностранные туристы спешно покидают островное государство. Управляющий Центрального банка Шри-Ланки заявил, что сфера туризма понесет урон.

Группа смертников устроила серию взрывов в воскресенье, 21 апреля в разных частях страны, когда католики праздновали Пасху. Погибли около трёхсот человек, пятьсот получили ранения. По подозрению в причастности к терактам задержаны 29 человек.

