Россияне могут обменять рубли на местную валюту в 10 странах мира

В частности, обзавестись местной валютой россияне смогут по прибытии в Турции, Казахстане, Грузии, Армении, Азербайджане и Узбекистане. Обмен доступен как в соответствующих пунктах в аэропорту, так и в отделениях банков.

Также обменять рубли на местные деньги можно в воздушных гаванях Китая. А вот в ОАЭ, Южной Корее, Таиланде и Венгрии сделать это получится только в банке в городе.

Отмечается, что обмен рублей на местную валюту невозможен в Японии, Египте, Франции, Вьетнаме, Танзании, ЮАР, Венесуэле и Бразилии.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что при покупке валюты россиянам лучше всего руководствоваться здравым смыслом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

