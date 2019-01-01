Россиянам посоветовали временно отказаться от посещения Шри-Ланки

Российским туристам рекомендуют временно отказаться от посещения Шри-Ланки. Как пишет «Свободная пресса», с таким заявлением выступили в пресс-службе МИД РФ. Тем же, кто не может отказаться от поездки или уже находится в стране, советуют быть максимально осторожными и не посещать многолюдные места.

Как напоминает РИА ФАН, накануне на Шри-Ланке в отелях, а также в католических храмах во время пасхальной службы прогремели несколько взрывов. Их жертвами стали, по последним данным, не менее 290 человек. Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена объявил в понедельник о решении ввести режим ЧП на территории страны после серии терактов. Об этом сообщает Reuters, отмечая, что он начнёт действовать с 23 апреля. Ранее власти Шри-Ланки объявили 23 число днём траура по погибшим.



