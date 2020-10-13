Россиянам для въезда в Белоруссию потребуется справка по COVID-19
Гражданам России и ряда других стран для въезда в Белоруссию потребуется справка об отрицательном анализе на коронавирус.
В постановлении белорусского правительства говорится, что граждане стран, не входящих в список государств c неблагополучной ситуацией по COVID-19, начиная с 14 октября должны будут предъявить на границе документ (на русском, белорусском или английском языках), подтверждающий отрицательный тест на COVID-19.
Исключения составляют дипломаты и члены их семей, сотрудники диппредставительств, члены официальных делегаций, водители транспортных средств (авто, авиа, ж/д) на международных линиях, транзитники (нахождение на территории Белоруссии не более суток), прибывающие из служебных командировок жители республики.
Также постановление сокращает срок самоизоляции до 10 календарных дней, в течение которых гражданам разрешено (при крайней необходимости) посещать медучреждения для получения экстренной или неотложной медпомощи.
По официальным данным белорусского Минздрава на 12 октября, в стране подтверждено 84 524 случая коронавируса, умерли 906 человек.
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