Россиянам для въезда в Белоруссию потребуется справка по COVID-19

Гражданам России и ряда других стран для въезда в Белоруссию потребуется справка об отрицательном анализе на коронавирус.

В постановлении белорусского правительства говорится, что граждане стран, не входящих в список государств c неблагополучной ситуацией по COVID-19, начиная с 14 октября должны будут предъявить на границе документ (на русском, белорусском или английском языках), подтверждающий отрицательный тест на COVID-19.

Исключения составляют дипломаты и члены их семей, сотрудники диппредставительств, члены официальных делегаций, водители транспортных средств (авто, авиа, ж/д) на международных линиях, транзитники (нахождение на территории Белоруссии не более суток), прибывающие из служебных командировок жители республики.

Также постановление сокращает срок самоизоляции до 10 календарных дней, в течение которых гражданам разрешено (при крайней необходимости) посещать медучреждения для получения экстренной или неотложной медпомощи.



По официальным данным белорусского Минздрава на 12 октября, в стране подтверждено 84 524 случая коронавируса, умерли 906 человек.

