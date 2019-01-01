Россия завершила начальный этап поставок С-400 в Турцию

Российская Федерация закончила первый этап поставок зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» в Турцию. Об этом сообщили ТАСС в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. Там отметили, что другая часть систем будет поставлена согласно графику, утверждённому сторонами соглашения.

Ранее сегодня Министерство национальной обороны Турции подтвердило завершение первого этапа поставок российских С-400. Всего в рамках этого этапа было выполнено 30 рейсов самолетов с грузами.

Стоимость контракта на поставки «Триумфов» в Турцию оценивается в два с половиной миллиарда долларов. Анкаре предоставлен полковой комплект - два дивизиона систем. Контракт также предусматривает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против покупки Анкарой российских С-400 активно выступает Вашингтон. США, как и обещали, объявили об исключении Турции из программы создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

