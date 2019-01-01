Россия вновь предложила Японии перейти на безвиз

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с японским коллегой Таро Коно рассказал о своём предложении отменить безвизовый режим между двумя странами.

«Начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями», — цитирует Лаврова RT.

Лавров подчеркнул, что надеется на продолжение диалога по этому вопросу и отметил, что безвизовый режим поможет реализовать договорённость России и Японии об обмене между гражданами стран до 400 тысяч человек в год.

Напомним, в Токио продолжается встреча российских министров Сергея Лаврова и Сергея Шойгу с их японскими коллегами Таро Коно и Такэси Ивая. Речь на переговорах идёт о двустороннем сотрудничестве и международных вопросах, сообщает «ФедералПресс».

Ранее востоковеды в беседе с НСН назвали камень преткновения российско-японских мирных переговоров.

