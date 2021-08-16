Россия «украла» флот Украины, сообщили СМИ
Украина потеряла большую часть своего флота после возвращения Крыма в состав России в 2014 году. Об этом пишет американский журнал The National Interest.
Колумнист издания Себастьян Роблин отмечает, что Киев потерял "полдюжины корветов, единственную подводную лодку и даже программу по подготовке боевых дельфинов". Автор подчеркивает, что около 75 процентов украинских военных в Крыму ушли с постов или же перешли на сторону России, в их числе командующий флотом.
Роблин пояснил, что впоследствии Россия начала передавать Украине часть судов, однако процесс не был завершен на фоне конфликта в Донбассе. В настоящий момент базы ВМС Украины есть только в Одессе и Николаеве.
Издание отмечает, что США помогают Украине в создании так называемого "москитного флота", состоящего из быстроходных и манёвренных малых боевых кораблей. Автор статьи добавляет, что США предложили пожертвовать Украине списанные фрегаты класса Oliver Hazard Perry, однако из-за более высоких затрат на переоборудование и эксплуатацию предложение было отклонено.
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