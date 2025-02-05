Россия представила в ООН проект концепции по информационной безопасности

Россия представила в ООН проект концепции конвенции о международной информационной безопасности. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Олег Храмов.

По его словам, на фоне превращения цифровых технологий в «инструмент геополитического противостояния» следует выработать общепризнанные механизмы обеспечения информационной безопасности. Россия подготовила проект концепции конвенции о ее обеспечении и с группой единомышленников представила документ в ООН.

Принятие проекта нацелено на создание условий для снижения рисков политических провокаций и «устранения бездоказательных обвинений в деструктивном использовании информационно-коммуникационных технологий».

Между тем в ООН прокомментировали преступления ВСУ в Курской области. Организация заявила, что выступает «против гибели и убийств любого гражданского населения», пишет 360.ru.

