Россия представила в ООН проект концепции по информационной безопасности
Россия представила в ООН проект концепции конвенции о международной информационной безопасности. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Олег Храмов.
По его словам, на фоне превращения цифровых технологий в «инструмент геополитического противостояния» следует выработать общепризнанные механизмы обеспечения информационной безопасности. Россия подготовила проект концепции конвенции о ее обеспечении и с группой единомышленников представила документ в ООН.
Принятие проекта нацелено на создание условий для снижения рисков политических провокаций и «устранения бездоказательных обвинений в деструктивном использовании информационно-коммуникационных технологий».
Между тем в ООН прокомментировали преступления ВСУ в Курской области. Организация заявила, что выступает «против гибели и убийств любого гражданского населения», пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru