Россия потратила на гуманитарную помощь более 25 млн долларов
Заместитель министра МЧС РФ Алексей Серко рассказал, что за 2019-2020 годы Россия оказала гуманитарную помощь 21 государству, сообщает «Интерфакс».
Серко уточнил, что за этот период гуманитарную помощь получили страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Африки на общую сумму свыше 25 миллионов долларов США.
Замминистра МЧС отметил, что Россия активно участвует в международных гуманитарных акциях, ликвидации наиболее серьёзных чрезвычайных ситуаций, которые вызваны, в том числе «факторами изменения климата».
По словам Серко, в период с 1980 по 2020 год количество природных катастроф на планете увеличилось в 4 раза, а ущерб от них вырос более чем в 6 раз.
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