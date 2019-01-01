Россия поставит армии Венесуэлы тысячи сухпайков
Вооруженные силы Венесуэлы получат от России более 16 тысяч сухпайков, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.
Накануне «Рособоронэкспорт» разместил информацию о закупке 16,5 тыс. специальных рационов, которые должны быть поставлены в Венесуэлу. Начальная цена контракта составляет более 14 млн рублей.
Сухпайки передадут заказчику в порту Пуэрто-Кабэльо.
В Венесуэле уже несколько месяцев продолжается политический и экономический кризис.
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