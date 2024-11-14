Россия победила Литву и была избрана в ключевой комитет ООН
14 ноября 202406:29
Россия победила Литву при избрании в Комитет по программе и координации (КПК) Генассамблеи ООН, сообщает «РЕН ТВ».
По итогам голосования РФ одержала победу над Литвой со счетом 104 на 83 и была избрана на 2025–2027 годы.
Комитет по программе и координации - ключевой вспомогательный орган, основная роль которого заключается в определении соответствия мандатам директивных органов предложений генсекретаря по регулярному бюджету и по программной деятельности ООН.
В 2023 году РФ обошла на голосовании Эстонию на выборах в комитет по взносам.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru