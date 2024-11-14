Россия победила Литву и была избрана в ключевой комитет ООН

Россия победила Литву при избрании в Комитет по программе и координации (КПК) Генассамблеи ООН, сообщает «РЕН ТВ».

По итогам голосования РФ одержала победу над Литвой со счетом 104 на 83 и была избрана на 2025–2027 годы.

Комитет по программе и координации - ключевой вспомогательный орган, основная роль которого заключается в определении соответствия мандатам директивных органов предложений генсекретаря по регулярному бюджету и по программной деятельности ООН.

В 2023 году РФ обошла на голосовании Эстонию на выборах в комитет по взносам.

