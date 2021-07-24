Россия отправила гуманитарную помощь Кубе

Россия направила гуманитарную помощь Кубе, сообщает ТАСС. Из Подмосковья вылетели два самолёта Ан-124 «Руслан». Они привезут продовольствие, а также индивидуальные средства защиты и более миллиона медицинских масок — всего более 88 тонн груза. По сообщениям министерства обороны России, самолёты вылетели по поручению президента Владимира Путина.

Ранее стало известно, что Россия доставит в Сирию более 160 тонн гуманитарных грузов, а также планирует подписание десяти межведомственных соглашений. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

