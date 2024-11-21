Россия доставила в Ливан еще 24 тонны гуманитарного груза

Авиация МЧС России доставила в Ливан очередную партию гуманитарной помощи для населения. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«По указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова самолетом Ил-76 направлены 24 тонны гуманитарного груза», — указали в министерстве.

Республике передали продукты питания и медикаменты.

В МЧС напомнили, что ранее в Ливан отправили четыре спецборта ведомства. В страну были доставлены 100 тонн продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов.

Между тем СМИ сообщили, что в январе может быть «достигнуто понимание» по прекращению огня в Ливане, отмечает РЕН ТВ.

