Россия доставила в Ливан еще 24 тонны гуманитарного груза
Авиация МЧС России доставила в Ливан очередную партию гуманитарной помощи для населения. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«По указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова самолетом Ил-76 направлены 24 тонны гуманитарного груза», — указали в министерстве.
Республике передали продукты питания и медикаменты.
В МЧС напомнили, что ранее в Ливан отправили четыре спецборта ведомства. В страну были доставлены 100 тонн продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов.
Между тем СМИ сообщили, что в январе может быть «достигнуто понимание» по прекращению огня в Ливане, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru