Российскую делегацию не пригласили на празднование окончания Второй мировой во Франции
Власти Франции не позвали представителей России на мероприятия, приуроченные к окончанию Второй мировой войны. Об этом заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков.
Мешков подтвердил, что на празднования 8 мая приглашали послов и военных атташе Советского союза, а затем и России и Белоруссии. Он отметил, что в этом году «места на трибуне не нашлось», несмотря на то, что приглашены послы тех стран, которые воевали на стороне Гитлера.
Посол РФ также возложил венки к памятнику участникам французского Сопротивления на кладбище Пер-Лашез в Париже, среди которых было много русских людей.
В соответствии с европейской традицией, окончание Второй мировой войны во Франции отмечают 8 мая, так как в этот день в 23:01 начал действовать Акт о безоговорочной капитуляции Германских вооруженных сил. По московскому времени это произошло в 01:01 9 мая.
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