Российского судью избрали вице-председателем Международного суда ООН

Российского юриста и дипломата Кирилла Геворгяна избрали вице-председателем Международного суда ООН, сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что председателем Международного суда назначили судью из США Джоан Донохью. Председатель и вице-председатель избраны на трёхлетний срок.

Международный суд ООН — один из главных органов ООН. Свою работу суд начал в 1946 году, заменив Постоянную палату международного правосудия. Судебный орган занимается рассмотрением споров между странами и вынесением консультативных заключений.

В состав Международного суда входят 15 судей, избранных вне зависимости от их гражданства, соответствующих требованиям для назначения на высшие судебные должности или являющихся авторитетными юристами в области международного права.

