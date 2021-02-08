Российского судью избрали вице-председателем Международного суда ООН
Российского юриста и дипломата Кирилла Геворгяна избрали вице-председателем Международного суда ООН, сообщает пресс-служба организации.
Отмечается, что председателем Международного суда назначили судью из США Джоан Донохью. Председатель и вице-председатель избраны на трёхлетний срок.
Международный суд ООН — один из главных органов ООН. Свою работу суд начал в 1946 году, заменив Постоянную палату международного правосудия. Судебный орган занимается рассмотрением споров между странами и вынесением консультативных заключений.
В состав Международного суда входят 15 судей, избранных вне зависимости от их гражданства, соответствующих требованиям для назначения на высшие судебные должности или являющихся авторитетными юристами в области международного права.
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