Российское посольство сообщило об отказе в медпомощи Буту и Селезневу в США
Посольство России в США раскритиковало отказ американской стороны предоставить медицинскую помощь россиянам Виктору Буту и Роману Селезневу, которые содержатся в тюрьмах в США. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале диппредставительства.
«Россияне продолжают испытывать серьезные проблемы со здоровьем. Однако возможность пройти квалифицированное обследование, а также получить необходимые лекарства им не предоставляется», — подчеркнули в посольстве.
Отмечается, что власти США на протяжении нескольких месяцев игнорируют соответствующие просьбы посольства. Диппредставительство указало на «обязательство Соединенных Штатов в отношении находящихся на их территории заключенных росграждан» и призвало предпринять необходимые меры по оказанию срочной помощи россиянам.
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