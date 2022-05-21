Российское посольство сообщило об отказе в медпомощи Буту и Селезневу в США

Посольство России в США раскритиковало отказ американской стороны предоставить медицинскую помощь россиянам Виктору Буту и Роману Селезневу, которые содержатся в тюрьмах в США. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале диппредставительства.

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«Россияне продолжают испытывать серьезные проблемы со здоровьем. Однако возможность пройти квалифицированное обследование, а также получить необходимые лекарства им не предоставляется», — подчеркнули в посольстве.

Отмечается, что власти США на протяжении нескольких месяцев игнорируют соответствующие просьбы посольства. Диппредставительство указало на «обязательство Соединенных Штатов в отношении находящихся на их территории заключенных росграждан» и призвало предпринять необходимые меры по оказанию срочной помощи россиянам.

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